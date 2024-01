Killer autovelox anche sulle Dolomiti | abbattuta a Passo Giau telecamera più ricca d' Italia | notificati 5mila verbali all’anno

commenta Sono esasperati i cittadini di Cadoneghe , il comune in provincia di Padova diventato famoso negli ultimi tempi per l' Autovelox killer che ... (247.libero)

Una metodologia ben nota e già vista su altrisoprattutto in Veneto tanto che c'è già chi parla di '''' degli. A Rovigo, per esempio, sono stati 8 i pali abbattuti più o ...E adesso sulla scia di questodimisterioso arrivano gli emulatori.abbattuto nel Bellunese Si propagano in Veneto i casi di emulazione dell'ignoto sabotatore rodigino ...Si propagano in Veneto i casi di emulazione dell'ignoto sabotatore rodigino degli autovelox armato di flessibile, e questa volta tocca al Bellunese. Ad essere abbattuto, con modalità analoghe, è stato ...Sono otto gli autovelox abbattuti in poco più di sei mesi da un ignoto che opera nella provincia di Rovigo, che in poco tempo è diventato un vero e proprio idolo dei social. E adesso sulla scia di ...