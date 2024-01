(Di giovedì 11 gennaio 2024)live, tv e probabili formazioni delladiTV – Stasera, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 21scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino,valida per i quarti di finale della2023-2024.intv e live? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come elanel dettaglio:vederla ...

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì ... (today)

I biancocelesti attendono la vincente dell'ultima sfida, in programma giovedì sera, tra. Ecco il tabellone con gli incroci e tutte le date MILAN - ATALANTA 1 - 2 - LAZIO - ROMA 1 ...Allarme Allegri per laI bookmaker lo lanciano per una panchina di Serie A Massimiliano Allegri si prepara a tagliare il traguardo delle 400 panchine con la. Contro ilsarà la quatrocentesima in bianconero e l'aggancio a Marcello Lippi (405) è ormai vicino.Dopo l'interesse manifestato negli scorsi giorni dal Napoli per Antonin Barak, ora la società di De Laurentiis sta mollando la presa. Come raccolto da Firenzeviola.it, ...Juventus Frosinone streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, 11 gennaio 2024, alle ore 21 ...