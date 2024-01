Juventus-Frosinone oggi in tv | canale | orario e streaming quarti Coppa Italia 2023 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Laospita ilnel match valido per idi finale della. Con l’eliminazione di Inter e Milan, i bianconeri sono i chiari favoriti per la vittoria finale: bisogna però innanzitutto pensare a battere il, che ha già sorpreso il Napoli e sogna di sbancare anche lo Stadium. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra di Allegri, reduce dal 6-1 alla Salernitana e determinata a raggiungere in semifinale la Lazio di Sarri. Calcio d’inizio alle 21:00 di, giovedì 11 gennaio. La partita di stasera sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su5, oltre che insu Mediaset Infinity. SportFace.

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì ... (today)

Questa sera alle 21 la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia traall'Allianz. Ecco la probabile formazione di ...Lavuole la Coppa Italia. Ilcerca innanzitutto la salvezza, ma intanto nella seconda competizione nazionale ha già eliminato Torino e Napoli: sempre giocando in trasferta, per di più. ...Non solo Nikola Sekulov (21), come scritto qualche giorno fa, ma sarà un gennaio di ritorni per la Juventus Next Gen. Sono buone le possibilità, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...