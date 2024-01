Juventus-Frosinone | Coppa Italia | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è una partita valida per i quarti di finale die si gioca giovedì alle 21:00:, tv e. Larientra tra gli obiettivi primari di unache non solleva alcun titolo da più di due anni e dopo l’uscita di scena dell’Inter – i nerazzurri due volte campioni in carica sono stati eliminati agli ottavi dal Bologna – sono gli uomini di Massimiliano Allegri i principali favoriti per la vittoria dellanazionale. Cambiaso e Yildiz – IlVeggente.it (Ansa)Gli ostacoli che separano i bianconeri dalla semifinale – dove troverebbero la vincente del derby tra Lazio e Roma – sono peraltro ampiamente alla portata: la Salernitana si è ...