Juventus e Napoli su Samardzic | ma non c’è nulla di immediato

...l'ostacolo principale per la società bianconera sarebbe rappresentata dalla concorrenza del. ... Ipotesi tattiche: lacon Ferguson e con Koopmeiners Cambiare assetto tattico in una ......del Frosinone affrontano l'avventura dei quarti di finale di Coppa Italia in casa della. ... Dopo aver eliminato Pisa, Torino e, la sfida in casa della Juve (leggi qui le quote di Juve - ...Stefano Giovampietro, giornalista di Udinese Tv, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...Il club campano sta intensificando i rapporti con l'agente del giocatore per anticipare la concorrenza di Roma e Milan. Questa mossa del Napoli fa presagire che la trattativa per Samardzic si sia ...