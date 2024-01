Juve | i convocati per il Frosinone | quante assenze per Allegri

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lantus ha diramato la lista deiufficiali per la gara contro ilvalida per i quarti di finale di Coppa Italia . Tantepesanti, come anticipato dain conferenza,...

La Juventus ha diramato la lista deiufficiali per la gara contro il Frosinone valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Tante assenze pesanti, come anticipato da Allegri in conferenza, per i ......della puntata del podcast ' Tutti', dice la sua sull'utilizzo della tecnologia in campo. " Se l'arbitro non vede una gomitata in faccia - prosegue l'ex centrocampista di Napoli e- ...Federico Chiesa e Adrien Rabiot salteranno la sfida di Coppa Italia che questa sera la Juventus giocherà contro il Frosinone. La vincente affronterà in ...Questa sera alle 21 Juventus - Frosinone chiuderà il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Tra i convocati di Massimiliano Allegri ci sarà anche Luis Hasa ...