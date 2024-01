Juve - Frosinone ore 21 | dove vederla in tv | streaming e formazioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ntus ein campo questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia. Manca una sola squadra per completare il quadro delle semifinali che già comprende Atalanta, Lazio e ...

A caccia del pass per la semifinale. La Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro la Salernitana in campionato, ospiterà giovedì ... (today)

Si gioca l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia e il programma regala la sfida tra Juventus e Frosinone, due squadre in corsa per obiettivi ... (calcioweb.eu)

Juventus ein campo questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia. Manca una sola squadra per completare il quadro delle semifinali che già comprende Atalanta, Lazio e ...Prontera dirige Atalanta -- Sassuolo affidata a Piccinini ROMA - Sarà Antonio Rapuano a dirigere Monza - Inter, anticipo serale della prima giornata di ritorno in programma sabato 13 alle 20.45. Insieme all'...La Juventus sta valutando seriamente di inserirsi nella corsa a Lazar Samardžic. Il centrocampista serbo è in contatto con alcuni calciatori bianconeri e apre alla destinazione. L’idea della Juventus ...Il tecnico bianconero centrerà l'obiettivo contro il Frosinone. Ecco chi sono gli altri nove della speciale classifica ...