Juve-Frosinone 4-0 | tripletta di Milik e Allegri vola in semifinale di Coppa Italia

“Siamo la stessa squadra in campionato e in Coppa e lo dimostriamo perché le vittorie come quella di Salerno avvengono solo se siamo un gruppo ... (sportface)

Tripletta di Milik e gol di Yildiz, ora la sfida con la Lazio per un posto in finale TORINO - Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio nella ... (ilgiornaleditalia)

“Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece voglio fare i complimenti ai ragazzi per il percorso fatto in Coppa Italia. Abbiamo ... (sportface)

... ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con lain Coppa Italia L'allenatore gialloblu Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di. "Io ...Le parole di Allegri dopoAllegri ha poi spiegato: " Siamo tornati a non prendere gol. Quando c'è da lavorare duro si lavora duro e quando si deve si rallenta, qui la squadra è ...Spettatori Juve Frosinone Coppa Italia: allo Stadium sono quasi 38 mila i tifosi in totale per assistere al match di stasera Sono quasi 38 mila gli spettatori presenti questa sera allo Stadium per ...TORINO - Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio nella semifinale di Coppa Italia 2023/2024. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri (alla panchina numero 400 in bianconero) ...