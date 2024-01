Juve | chi è Luis Hasa | convocato per il Frosinone | fantasia al potere | è già Campione d'Europa e il contratto

Il Napoli non chiude per Lazar Samardzic e la Juve ntus irrompe all’improvviso nella corsa al centrocampista classe 2002 in uscita dall’Udinese.... (calciomercato)

Secondo Valter De Maggio , la trattativa tra Napoli e Udinese per Samardzic è in una fase di stallo. Pozzo dubita della reale volontà del Napoli di ... (napolipiu)

E se c'è, ironizzando sulle mai sopite rivendicazioni romaniste per un gol annullato a Turone nel 1981 contro la, sottolinea che 'la rovesciata di Lukaku era bona' (in realtà uscita di ...Battemmo Milan enella prima parte di stagione, poi dopo Natale iniziarono i problemi: la ...sa solo di calcio, non sa nulla di calcio. Una regola più che mai vera, soprattutto per Juric. ...La Juventus ha svelato, tramite il suo profilo X ufficiale, che il 'Goal of the day' di oggi è quello di Arturo Vidal contro il Napoli dell' 11 gennaio del 2015.Lazio-Roma, lo sfottò corre sul web. E' una delle leggi del derby, a ogni stracittadina i tifosi della squadra vincitrice si scatenano con meme e vignette sarcastiche sulle 'sventure' dei rivali ( Fot ...