Juve | Barzagli | «Del Piero può tornare solo dopo un percorso»

... ha ammesso candidamente di non avere lanel cuore. La squadra per cui ha sempre fatto il tifo, e che continua a seguire con grande affetto, è un'altra: Il figlio di, tra l'altro, gioca ...Quando sono arrivato allaero pronto per far tutto, perché mi sentivo adulto, responsabile e ...e i difensori italiani "Difensori italiani più forti al momento Beh, come italiano il più ...In un'intervista per Radio Serie A, Andrea Barzagli ha ammesso ... perché so che sono visto come un ex giocatore della Juventus. Mio figlio adesso gioca per la Fiorentina, ma non vado al Franchi, ma ...Queste le parole dell’ex calciatore: Chi è favorito nella corsa scudetto “Come premessa, Inter e Juve sono due squadre diverse. I numeri dicono tanto, la miglior difesa ha quasi sempre vinto il ...