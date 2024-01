Juve | altro prestito per Frabotta | UFFICIALE al Cosenza

Tiago Djalò conteso da Inter e Juventus, che oltre a darsele di santa ragione in campo, si stanno dando battaglia anche sul mercato. DUELLO ? Non ... (inter-news)

Cherubini alla Juve , Huijsen alla Roma . quel lo che sembra uno scambio in realtà non lo è, perché le due trattative sono tecnicamente ... (247.libero)

In questi giorni Radu Dragusin è diventato il re del mercato. Di lui, in passato, si è parlato molto in relazione al passaggio... (calciomercato)

Leonardo Bonucci riparte dal Fenerbahce. Il club turco ha ufficializzato in questi minuti l'arrivo dell'ex difensore della, che lascia lo Union Berlino al termine di una parentesi tutt'che memorabile durata appena quattro mesi. UFFICIALE BONUCCI AL FENERBAHCE: IL COMUNICATO Di seguito il comunicato del ...Unintrigo, insomma. Ma i contatti tra lae l'area Samardzic sono ripresi, anche in maniera concreta. Così il Napoli non perde più tempo e volta pagina: trattativa in fase molto avanzata ...Gianluca Frabotta, giovane terzino classe 1999 legato alla Juventus, vede interrompersi prematuramente la sua esperienza con il Bari, solamente sette apparizioni.Yildiz mostra tutta la sua qualità nel gol segnato al Frosinone in Coppa Italia, un gesto da vero giocatore: i tifosi della Juve scattano in piedi ...