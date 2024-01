Juve | Allegri festeggia le 400 panchine in bianconero | numeri strepitosi | il corto muso è già record

Luis Hasa non dimenticherà la partita contro il Frosinone , valida come quarti di finale di Coppa Italia , in programma questa sera allo Stadium. Il ... (247.libero)

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la gara contro il Frosinone valida per i quarti di finale di Coppa Italia . Tante ... (247.libero)

Quella contro il Frosinone sarà la 400esima partita per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve ntus in tutte le competizioni,... (calciomercato)

“La Coppa Italia è molto importante, ci teniamo molto, è delicata e difficile, il Frosinone mette in difficoltà tutti in campionato e in Coppa ... (sportface)

Cristiano Giuntoli , Footbal Director della Juventus, è intervenuto microfoni di SportMediaset a pochi minuti dal calcio d'inizio di- Frosinone , valida per i quarti di finale di Coppa Italia : " Teniamo a questa manifestazione, vogliamo fare bene per dare soddisfazione ai tifosi e alla società. Il Frosinone mette in ...Nel corso dell'intervista ai microfoni di Mediaset, il ds dellaGiuntoli ha lanciato un messaggio su Massimiliano. Quale futuro peralla Juventus Ecco l'annuncio in diretta di Cristiano Giuntoli che, nel pre partita della gara di Coppa Italia ...400 volte Max: Massimiliano Allegri tocca stasera quota quattrocento partite ufficiali sulla panchina della Juventus, con risultati che Opta ha raccolto in relazione.Nuovo capitolo nell’intrigo del trasferimento di Samardzic al Napoli Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, non c’è ancora un accordo completo tra il club di Aurelio De Lauren ...