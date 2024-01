Jeff Hardy critica ancora la sua gestione in AEW

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex campione WWE ha pubblicato un post in cui ha dichiarato di sentirsi intrappolato a Rampage questo perchè, i fratelli, hanno partecipato principalmente agli eventi dello show del venerdi sera, con i loro ultimi due incontri svoltisi proprio in questo contesto. La loro più recente apparizione a AEW Dynamite, lo show di punta della federazione, risale al 29 novembre, in un match di coppia dove hanno lottato al fianco di Brother Zay, ma hanno subito una sconfitta contro Action Andretti e Top Flight (composto da Dante Martin e Darius Martin). Questa non è la prima volta cheesprime insoddisfazione per il suo ruolo in All Elite Wrestling. A dicembre, ha rivelato di sentirsi disorientato e trascurato. “Il mio ritorno è stato inizialmente emozionante, ma non avevo idea di cosa ...