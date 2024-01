Iv | Renzi | ' grazie per gli auguri di compleanno | festeggio i 49 anni al lavoro'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "a tutti per gli. 49 non sono pochi, ma sono grato e felice. Passo la giornata al. Oggi in Senato alle 15 interrogo Nordio in diretta televisiva sulla Rai a proposito della follia dei pistoleri a Capodanno. Qualcuno sta mentendo! E stasera ancora TV. Un abbraccio a tutti eancora degli". Lo scrive sui social Matteo

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "È il giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate: grazie ai nostri militari che operano in Italia e nel mondo per ... (liberoquotidiano)

Ora a supportare la maggioranza è stata anche Italia Viva, con Matteopraticamente ad ... molti hanno avuto facile gioco nell'usarla, forti di una presunta neutralità del reato che,alla ...Letta ne ha nominati 5 in 10 mesi di governo,8.a Gentiloni sbarca in Corte dei Conti, nel 2017, Alberto Stancanelli, che prima di diventare giudice contabile era stato collaboratore di ...(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Sono curioso da cittadino di capire, sempre da cittadino, come si possono buttare i soldi senza avere la copertura dell'intero importo del progetto: non ...Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Iv, e grande tifoso della Fiorentina, a proposito del progetto del Comune di Firenze per il restyling dello stadio Artemio Franchi. "Qui manca metà ...