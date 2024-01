IUL | al via il master per formare operatori nei servizi per l' impiego

(Di giovedì 11 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – L'Università Telematica degli Studi IUL, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale (FORMA) e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS – FP ETS), propone la seconda edizione delper Esperto ine politiche del lavoro.Ildi I livello formapubblici e privati deiper l'(centri per l', enti ed istituzioni di istruzione e formazione, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro, scuole, università, associazioni datoriali e sindacali), con l'obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze sulla complessa disciplina e l'organizzazione del mercato del lavoro.Il corso viene effettuato in un momento di decisiva riforma del sistema delle politiche attive del ...

Un'influencer nel tempio della musica. A sorpresa Giulia Salemi sarà impegnata il prossimo febbraio come inviata per il Festival di Sanremo . Cosa ... (comingsoon)

L'AQUILA - L'Università Telematica degli Studi, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale (FORMA) e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS - FP ETS) L'Aquila, propone la seconda edizione del ...L'AQUILA - L'Università Telematica degli Studi, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale (FORMA) e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS - FP ETS) L'Aquila, propone la seconda edizione del ...Non è un cambiamento, è una rivoluzione. Certo, la transizione energetica è un corposo dossier che va preso con impegno e decisione. Molto seriamente, senza esitare un attimo.Depositata una mozione a firma Mattia, in cui si evidenzia come il ricorso ai gettonisti comporti “un inaccettabile aggravio di spesa” e si rammenta che “la stessa Procura regionale della Corte dei Co ...