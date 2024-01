ITS Academy | indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi di quinto e sesto livello EQF Decreti in GU

(Adnkronos) – "ITS Academy è stato il primo ITS nato in Italia. Ha una grandissima forza e una grandissima missione: favorire il futuro dei giovani, ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "ITS Academy è stato il primo ITS nato in Italia. Ha una grandissima forza e una grandissima missione: favorire il futuro dei giovani, ... (forzearmatenews)

... B2Core, has released a new update toservice, including interfaces, designs,... Continua a ... Continua a leggere Arizona VirtualEducator Receives National Scholars Honor Business Wire ...... B2Core , has released a new update toservice, including interfaces, designs, and functions. ... Continua a leggere Arizona VirtualEducator Receives National Scholars Honor Business Wire ...Bologna – Le scuole Aldini-Valeriani bocciano su tutta la linea la riforma dell’istruzione tecnica e professionale del ministro Giuseppe Valditara. Il progetto di quattro anni di scuola superiore segu ...In vista dell’imminente scadenza per la candidatura alla sperimentazione della Riforma quadriennale degli Istituti tecnici e professionali, la Regione ...