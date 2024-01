Italia | Venezia | al via mostra su tessuti per abiti in seta di Suzhou

Bilancio della Commissione Via Vas sulle autorizzazioni ambientali delle opere marittime: in totale 50 pratiche nel 2023 per lavori da oltre 3 ... (ilsole24ore)

... Veneto e Friuli -Giulia. Rifiuti urbani cresciuti però dello 0,4% nei 14 Comuni con più di 200mila abitanti. Preoccupa invece Assoambiente l'aumento dell'export fuori(+30%, da ...Nel 2023 ini fallimenti e le liquidazioni giudiziali sono aumentati del 26%: in totale sono 7.737 le ... Firenze, Genova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Roma, Torino, Treviso,, ...Venezia, 11 gen - L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al Museo di Palazzo Mocenigo, a Venezia, con “L’asse del Tempo: tessuti per l'abbigliamento in ...Il rapporto Ispra relativo al 2022 indica che è stato raggiunto (in ritardo) l'obiettivo del 65% sul totale ed è calata la produzione generale. Assoambiente: «Preoccupante l’aumento dell’export» ...