Istituto comprensivo “Gaetano Parente di Aversa” | tutto pronto per l’edizione 2024 dell’Open Day

(Di giovedì 11 gennaio 2024). Inizieranno domani, venerdì 11 gennaio, le sessioni do Open Day previste nei diversi plessi della scuola per l’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado. Nei quattro plessi cittadini dell’fervono i preparativi per accogliere genitori e futuri studenti, che saranno guidati attraverso specifici percorsi, organizzati per mostrare le unicità didattiche offerte dall’no. Dalle 17 alle 19 genitori e alunni saranno accolti dalla dirigente scolastica, Angela Sodano, dai suoi collaboratori e dai docenti nei due plessi della scuola primaria, la “Siani”, in via Fermi, e la “Diaz”, di via Corcione 41. Quindi sabato 13 sarà la volta della Scuola per l’Infanzia e della Secondaria di Primo Grado. Si comincerà nel plesso “Magia dei colori” della Scuola dell’Infanzia di via Verga, dalle ...