Istat | produzione industria novembre - 1 | 5% su mese | - 3 | 1% su anno

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'indice mensile segna cali congiunturali in tutti i comparti: - 0,2% i beni strumentali e - 1,8% sia i beni intermedi sia quelli di consumo, - 4% l'energia. L'precisa però che in termini ...

Leggi Anche Famiglie,: crescono reddito, potere d'acquisto e risparmio - Nel 2023 inflazione al 5,7% dall'8,1% del 2022 Leggi Anche: a novembre il tasso di disoccupazione cala al 7,5% Tra ...industriale in calo a novembre L'ricorda che "a novembre, l'indice dellaindustriale in Italia ha registrato un' ulteriore flessione congiunturale più accentuata rispetto ...ROMA (Reuters) - Prometeia vede la produzione industriale italiana in stagnazione nel primo trimestre dell'anno, dopo che stamani Istat ha fotografato l'acuirsi della flessione nell'ultima porzione ...A novembre si rileva, per il secondo mese consecutivo, una diminuzione congiunturale dell’indice destagionalizzato della produzione industriale. Risulta in flessione anche l’andamento congiunturale co ...