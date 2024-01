Istat | commercio al dettaglio | vendite in aumento ad ottobre

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A novembre 2023 si stima, per leal, una crescita congiunturale dello 0,4% in valore e dello 0,2% in volume. Sono inledei beni alimentari in valore (+0,2%) mentre ...

Roma, 10 gen. (askanews) – A novembre si stima, per le vendite al dettaglio, una crescita congiunturale dello 0,4% in valore e dello 0,2% in ... (ildenaro)

... rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le vendite della grande distribuzione (trainate dagli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare) e quelle delelettronico. In calo, ...I datisulal dettaglio parlano chiaro: l'inflazione e gli stipendi al palo hanno spinto ad un cambio di abitudini quando si riempie il carrello e da qui il boom dei discount e dei ...Non si va più solo nel supermercato più comodo o in quello di fiducia, le famiglie iniziano a guardarsi intorno per cercare prezzi più bassi rispetto alla media. E scelgono le provate label ...Dalle mele al vino le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso, preoccupano anche alle esportazioni agroalimentari Made in Italy con i ...