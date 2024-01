Israele sul banco degli imputati alla Corte internazionale di giustizia

AGI -banco degli imputati a L'Aia per genocidio: la Corte internazionale di giustizia, il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, esaminerà a partire da oggi il ricorso presentato dal ...L'11 e il 12 gennaio si terranno due udienze trasmesse in diretta dall'Onu , in cui, stato fondato nel 1948 dopo il genocidio degli ebrei, sarà formalmente accusato di aver commesso "atti di ...Israele lo considera “fazioso” Nel team israeliano Malcolm ... in particolare il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto internazionale umanitario. La mancata esecuzione di una sentenza ...Il pericolo di una crisi “metastatizzata” in tutto il Medio Oriente resta sempre alto. Ieri, un nuovo attacco degli ...