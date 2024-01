Israele | dipendenti Unrwa avrebbero partecipato alle stragi del 7 ottobre

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La guerra trae Hamas è arrivata al giorno 96 e sono oltre 23mila i civili palestinesi morti durante i raid dello Stato ebraico: lo fa sapere il ministero della Salute della Striscia di Gaza controllato dall'organizzazione estremista. La radio militare di Tel Aviv, intanto, oggi ha comunicato di avere le prove che fra i miliziani di Hamas che hanno preso partedel 7"c'eranodell', l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi.

unrwa a gaza 3 1 - GIURISTI,'NON È PREVISTO CHE L'AJA CHIEDA CESSATE FUOCO' - Non si prevede che la Corte di giustizia dell'Aja possa chiedere un cessate il fuoco a Gaza, anche se potrebbe emettere 'ingiunzioni' nei ...... ha detto all'Assemblea generale),va ora all'attacco dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi: i suoi, è quanto sostengono i servizi segretti israeliani, hanno ...Il rischio all’orizzonte è mandare a casa 20 mila lavoratori tra dipendenti e indotto ... GUERRA A GAZA, IL SUDAFRICA ALL’AJA ACCUSA ISRAELE DI “GENOCIDIO”. LO STATO EBRAICO: “REALTÀ DISTORTA, ...C’è un piano negoziale del Qatar, che Hamas sta tatticamente rifiutando, mentre il segretario Blinken procede con i colloqui (tra Mazen, Netanyahu e stakeholder regionali). Intanto la questione per ...