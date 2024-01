Israele | ancora raid su Gaza All' Aja si apre processo per genocidio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) - Continuano isumentre all'Aja siil procedimento per le accuse dimosse contro. Negli ultimi attacchi israeliani contro una residenza nella città di Khan Younis, nel sud di, sette persone sono state uccise e 25 ferite contro. Lo riporta l'agenzia di stampa statale palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che tra le vittime ci sono donne e bambini. Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano invece a Rafah, riporta al Jazeera.ha intensificato i bombardamenti e le incursioni di terra nel centro e nel sud di, con almeno 147 persone uccise nelle ultime 24 ore. L'assalto di– lanciato in ...

...punto di vista l'accenno del ministro degli Esteri britannico David Cameron sul fatto che... L'invasione di allora perduraoggi, sotto altra forma e sotto gli occhi di tutti. Nel silenzio ...sparaa zero contro l'Onu, accusando dipendenti dell'agenzia per i profughi palestinesi (Unrwa) di aver partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, mentre Antony Blinken prosegue ...Israele comparirà quindi davanti alla Corte internazionale ... con una percentuale pari all’82% di case distrutte o danneggiate - ha detto ancora -. La Corte Internazionale di Giustizia dovrebbe ...Causa presentata dal Sudafrica a fine dicembre per presunte violazioni della Convenzione sul genocidio nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza ...