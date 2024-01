Israele | ancora raid su Gaza All’Aja si apre processo per genocidio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continuano isumentre all'Aja siil procedimento per le accuse dimosse contro. Negli ultimi attacchi israeliani contro una residenza nella città di Khan Younis, nel sud di, sette persone sono state uccise e 25 ferite contro. Lo riporta l'agenzia di stampa statale palestinese

I leader arabi al lavoro con l' accordo della comunità internazionale, per gettare le basi della creazione di uno stato palestinese L'obiettivo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Continuano i raid su Gaza mentre All'Aja si apre il procedimento per le accuse di genocidio a Gaza mosse contro Israele . Negli ultimi ... (liberoquotidiano)

Incontro teso con Netanyahu- Hamas, negoziati per fine guerra: leader in campo ma accordodifficile... il gruppo fu di nuovo riportato a Finale e nascostopresso alcune coraggiose famiglie del ... che egli ritirò con il diploma il 29 ottobre 1974 presso l'Ambasciata d'a Roma. Nel 1993 il ...Israele comparirà quindi davanti alla Corte internazionale ... con una percentuale pari all’82% di case distrutte o danneggiate - ha detto ancora -. La Corte Internazionale di Giustizia dovrebbe ...(Adnkronos) - Continuano i raid su Gaza mentre all'Aja si apre il procedimento per le accuse di genocidio a Gaza mosse contro Israele. Negli ultimi attacchi israeliani contro una residenza nella città ...