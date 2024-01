Israele a processo per genocidio davanti alla Corte Internazionale Onu Tel Aviv | “Sudafrica braccio giuridico di Hamas”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si è aperto a L’Aia ildelladi Giustizia dell’Onu che dovrà stabilire seè responsabile di tentatoa Gaza. Ilnasce da una denuncia delche ha consegnato un corposo dossier in cui vengono documentati diversi accadimenti di questi due mesi che, secondo gli accusatori, configurano la fattispecie del. Le vittime civili a Gaza sono state sinora oltre 23mila, tra cui circa 10mila tra bambini e ragazzi. L’agenzia di soccorso palestinese delle Nazioni Unite, Unrwa, ha stimato che 1,9 milioni di persone sono state sfollate internamente a causa della guerra a Gaza – quasi l’85% della popolazione – mentre decine di migliaia di edifici sono stati distrutti. Il documento del ...

