Irresistibile Mel Brooks | ritira l’Oscar alla carriera e promette | «Questo non lo venderò» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È con l’irriverenza che segna il suo tratto distintivo – e cinematografico – che l’attore e regista Mel, a 97 anni compiuti, commentache gli è appena stato consegnato in una serata prevista originariamente per il 18 novembre, ma posticipata a martedì scorso per via dello sciopero di Hollywood. Un evento che ha fatto il pieno di star: presenti, tra gli altri, da nella Ray Dolby Ballroom di Hollywood, c’erano da Robert Downey Jr. a Leonardo DiCaprio. Da Emma Stone a Christopher Nolan. Fino a Paul Giamatti, Margot Robbie, Penelope Cruz e Bradley Cooper. Insieme a Mel, invece, sul palco dei premiati, l’attrice di Black Panther Angela Bassett. E la montatrice di E.T. the Extra-Terrestrial, Carol Littleton, insigniti a loro volta degli ...