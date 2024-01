Ipomania Lavezzi | ora spunta tutta la verità | di cosa soffre

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Droga? No,. L'ex attaccante del Napoli Ezequielè ricoverato in una clinica, ma la droga non c'entrerebbe nulla. Qualche tempo fa c'erano state le voci su un presunto accoltellamento dopo una rissa in famiglia, poi quelle su un ricovero per disintossicarsi da sostanze o da alcol, e infine il racconto di una crisi psichiatrica. C'è stato non poco mistero sulle sue condizioni di salute, insomma. A fare chiarezza, però, ci ha pensato uno dei suoi avvocati, Mauricio D'Alessandro, che a So Foot ha smentito l'ipotesi droga e ha detto: "Va molto bene, l'evoluzione è molto favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto". ...