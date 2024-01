Inzaghi sfodera la formazione-tipo | così in campo in Monza-Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024)prepara la trasferta dicon pochissimi dubbi diper la sua. Praticamente zero. Le scelte del tecnico nerazzurro finalmente possono tornare alle origini, ovvero al disegno estivo finora mai utilizzato con continuità causa infortuni a rotazione PROBABILE– Poche novità in casadopo i primi giorni di calciomercato. L’uscita dell’esubero Lucien Agoumé segue l’entrata di Tajon Buchanan, che colma la lacuna creatasi sulla fascia destra dopo l’infortunio di Juan Cuadrado, fermo ai box dopo l’operazione. Cambia ben poco per Simone, che ha già in mente da tempo la suache, salvo sorprese, tornerà in...