Inter | Ravezzani | Colpo dalla Juve | assalto sul mercato al big bianconero

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nonostante il bisogno di una punta, questa arriverà molto probabilmente in estate secondo rivela La Gazzetta dello Sport. Mentre in questa finestra dila società, che sta cercando di chiudere ...

Duda ha provato a fare il furbo e – per fortuna – non ha avuto a favore un fallo che ora tutti i non tifosi dell’Inter pretendono venisse ... (inter-news)

e Milan potrebbero essere interessate a Moise Kean della Juventus, secondo il direttore di TeleLombardia, Fabio. Proprio il giornalista ha detto così ai microfoni di TvPlay: 'L'si fermerà a Buchanan e non prenderà un attaccante - le sue parole - Il Milan ha preso Terracciano e potrebbe fermarsi ...Fornisce una versione originale Fabiodell'episodio chiave di- Verona, ovvero il fallo non visto dall'arbitro Fabbri di Bastoni su Duda in occasione del gol di Frattesi. Scrive il direttore di TeleLombardia: Fioccano ...Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulle trattative delle milanesi: "L’Inter si fermerà a Buchanan non prenderà un attaccante. Il Milan ha preso Terracciano e ...La dirigenza sportiva dell' Inter starebbe pensando ad un nuovo innesto nel mercato di gennaio ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Moise Kean, centravanti della Juventus; il club ...