Inter | la strategia sul mercato dopo Buchanan | idea chiara – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’, nei primi giorni di, ha accolto. Ora il club nerazzurro, secondo Sky Sport, metterà in atto unasul– Ildell’, è destinato a vivere settimane d’attesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’della dirigenza è di attendere eventuali occasioni, sia in entrata che in uscita, che presenterà ilnegli ultimi giorni. In caso di eventuali partenze, quindi, il club tornerebbe a lavorare nelin entrata.-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...