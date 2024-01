Inter e Roma | rimpianto Dzeko | la sua stagione al Fenerbahce è super

Nel suo intervento su Italia 1 nel postpartita di Lazio-Roma, l’ex arbitro Graziano Cesari sottolinea come il rigore decisivo – segnato da Zaccagni ... (inter-news)

L’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato a Mediaset dell’episodio del calcio di rigore durante la partita tra Lazio e Roma in Coppa Italia L’ex ... (calcionews24)

Edoardo Bove , centrocampista della Roma , ha parlato a Mediaset dell’episodio delle bottiglietta e della partita contro la Lazio in Coppa ... (calcionews24)

scritte romantiche, sognanti e dall’ispirazione letteraria fanno capolino a via del Corso, nel pieno centro di Roma, Dove da settimane turisti e ... (ilcorrieredellacitta)

Non era mai accaduto un digiuno così lungo da quando veste la maglia della. Il massimo era ...di gennaio che a dir la verità ha contraddistinto anche le ultime due stagioni con Chelsea e...Fuori big come Milan e. Da tempo fuori dai radar la detentrice della Coppa () e lo scudettato Napoli finito nella bufera; la squadra di Mazzarri senza pace alla vigilia del derby campano, ...Prossimo avversario in coppa il Torino, che ieri pomeriggio ha battuto 1-0 l’Inter capolista: i granata al momento hanno ... L’altra semifinalista si deciderà oggi con la sfida tra Roma e Sassuolo. Il ...La telenovela Samardzic continua. Il giocatore, che era a un passo dal Napoli, pare ora vicinissimo alla Juventus. Giuntoli avrebbe già l'accordo col padre ...