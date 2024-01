Inter | dopo la Supercoppa vertice dirigenza-Inzaghi | un’ipotesi ? TS

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’il Monza si preparerà per laItaliana. Il 19 gennaio in programma la semifinale contro la Lazio a Riad.il mini torneo un summit di mercato.aver chiuso Buchanan e con Agoumé già del Siviglia, l’pensa anche all’uscita di Stefano Sensi. A tal proposito, la strategia è chiara.diché mercato chiuso? Probabile, ma non sicuro. Infatti,laItaliana, racconta Tuttosport, non è da escludere undi mercato tra lae Simone, che non disdegnerebbe l’arrivo di una quinta punta. Punta, che ovviamente, arriverebbe nel caso in cui Alexis Sanchez dovesse lasciare Milano. Fonte: Tuttosport – ...

Si interrompe in Coppa Italia la striscia positiva del Milan. Era iniziata propriola sconfitta contro l'Atalanta in campionato lo scorso 9 dicembre, finisce di nuovo contro i ...capolista. ...Il giocatore iraniano, come raccontiamo da giorni, è oggi uno degli obiettivi principali dell'per l'estate 2024 insieme a Zielinski .aver sfiorato il Milan negli ultimi giorni dell'agosto ...Il vertice tra Marotta e Ausilio con l’intermediario dell’operazione ha confermato come i nerazzurri siano saldamente in pole position sull’iraniano ...Il calciomercato di gennaio sarà molto importante per tanti club e ovviamente anche per una Juventus che vuole essere protagonista nel 2024.