Instabilità e fenomeni intensti Sottocorona | quando se ne esce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una forte attività si registra verso l'Atlantico: quali sono gli effetti per il nostro meteo? A fornire le ultime previsioni per i prossimi giorni è Paolo, il meteorologo di La7, che giovedì 11 gennaio spiega che le perturbazioni sull'Atlantico non influenzano il tempo sull'Italia se non in maniera secondaria. "C'è un ingresso di aria più umida abbastanza instabile", spiega l'esperto. Si registrano "abbastanza forti tra la Francia meridionale, la Corsica, la Sardegna", e la carta mostraintensi "sulle zone del Tirreno" fino alla Calabria tirrenica. "Lazio e Campania restano al confine" della perturbazione. Venerdì 12 gennaio "si attenua questacon schiarite che prendono anche il medio-basso Tirreno", spiega, anche se "rimangono dei ...