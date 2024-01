Innovazione | Schiavolin Snaitech | “A breve nuovo sito web guidato da IA e terminali BetSmart”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – “L’è un principio che deve fare parte della cultura stessa di ogni società. Significa rinnovare l’impegno costante nel rendere le persone dipartecipanti attivi alla crescita dell’azienda attraverso prospettive e modelli di pensiero diversi e alternativi. A livello di prodotto quest’anno l’disi è concentrata sullo sviluppo delle tecnologie web, come ad esempio ilche lanceremo a, governato da un’intelligenza artificiale adattiva con la quale puntiamo al miglioramento della user experience. Inoltre, stiamo lanciando sul mercato nuoviSSBTdedicati al retail.” Così commenta per Adnkronos/Labitalia, Fabio, ...

L’ Innovazione come “state of mind” “L’ Innovazione è un principio che deve fare parte della cultura stessa di ogni società. Significa rinnovare ... (sbircialanotizia)

...e responsabilità sociale. Il consolidamento, all'uscita di quella che è stata la lunga ... In un'intervista con Adnkronos/Labitalia Fabio, amministratore delegato di Snaitech, ha ...... Fabio, amministratore delegato di Snaitech, gli investimenti indell'azienda. "è anche concepire la propria organizzazione in maniera diversa ed è per questo che ...Così commenta per Adnkronos/Labitalia, Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, gli investimenti in innovazione dell'azienda.Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Nel contesto della responsabilità sociale d’impresa, così come nell’ambito dell’innovazione, è essenziale che le persone di Snaitech vivano l’esperienza direttam ...