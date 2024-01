Innamorati di Valentín Barco

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Quando dalla Doce si alza quel coro che fa “jugadoreeees, la concha de su madreee..” significa che alla Bombonera, per il Boca Juniors, le cose si stanno mettendo piuttosto male. Si tratta di un coro che si propaga presto per tutto il perimetro dello stadio, “a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, “vediamo se ci mettete le palle visto che non state giocando contro nessuno”. Un coro in cui la delusione, con un processo di fotosintesi clorofilliana che passa per il respiro del pubblico, dovrebbe trasformarsi in carica. Spesso fa effetto. A metà aprile del 2023 ha fatto effetto. Gli xenéizes ospitano il Deportivo Pereira per la seconda giornata della Copa Libertadores. Sulla panchina siede, per la prima volta, Jorge Almirón, tecnico che ha assunto l’incarico dopo mesi di turbolenze. Il Boca non riesce a imporre il suo gioco, va in svantaggio con i colombiani. Il pubblico è ...