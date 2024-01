Influenza e polmoniti virali non Covid | in aumento casi che finiscono in terapia intensiva

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Si conferma ormai la discesa dei ricoveri, ma la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell’. Stiamo purtroppo vedendogravi non dovute all’infezione da, ma alle conseguenze dell’anche nelle terapie intensive”. Lo sottolinea Giovanni Migliore, presidente della Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), commentando l’ultimo report settimanale sui ricoveri. “Dobbiamo essere ancora prudenti – raccomanda – perché nelle prossime settimane vedremo anche sugli ospedali gli effetti della riapertura delle scuole”. Gli anestesisti spiegano che sono inchein. “Abbiamo ...

'Si conferma ormai la discesa dei ricoveri Covid, ma la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell'. Stiamo purtroppo vedendogravi non dovute all'infezione da Covid, ma alle conseguenze dell'anche nelle terapie intensive'. Lo sottolinea Giovanni Migliore, presidente ...Questevirali non Covid sono legate al maggior impatto dell'su una popolazione meno coperta dal vaccino'. Così Alessandro Vergallo, presidente del sindacato degli anestesisti e ...L'inverno, seppur con temperature anomale, porta i virus a circolare più facilmente. In particolare dopo le festività di Natale e Capodanno dove si è stati ...(Adnkronos) – “Si conferma ormai la discesa dei ricoveri Covid, ma la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell’influenza. Stiamo purtroppo vedendo polmoniti gravi non dovute all’i ...