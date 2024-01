influencer | nuove regole da Agcom | cosa cambia in italia?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il caso di Chiara Ferragni e Pandoro ha fatto giurisprudenza come si suol dire. Si perchè l’ha deciso di intervenire e definire alcuneper quanto riguarda glie le pubblicità che effettuano all’interno dei loro visitatissimi profili social.? Chesono state inserite in? Cerchiamo di capirci qualin più., arriva la stretta sugliinLe norme introdotte dall’sono indirizzate a tutti gliche hanno 1 milione di followers e raggiungono una media superiore al 2% di LIKE (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite ...

In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile", spiega l'AGCOM.