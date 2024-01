Inflazione Usa a dicembre sopra stime | allontana taglio tassi Fed Borse in calo

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Virano in rosso i listini europei, mentre a Piazza Affari continua a brillare Iveco. Prosegue la debolezza del dollaro, petrolio in rialzo. Bitcoin al top dal 2021 tocca quota 49mila dollari dopo via libera Sec al primo Etf, vola Ether