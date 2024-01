Indagini fatte male e revisione dei processi Un caso tutto italiano

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Al direttore - Cioè i 5 Stelle vogliono lasciar entrare i russi in Ucraina senza neanche una pandemia?Giuseppe De Filippi Almeno stavolta lo fanno graduidamente! Al direttore - La Corte d’appello di Brescia ha dunque emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per l’udienza al termine della quale, leggo nelle cronache dei giornali, “i giudici decideranno sull’istanza didel processo didella strage di Erba”. Mi sembra difficile che ci possa essere davvero unadel processo ma mi sembra anche difficile non ragionare sulle parole del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che in contrasto con il suo ufficio (tanto da finire sotto procedimento disciplinare al Csm) ha deciso di chiedere ladel processo di Erba, ...