Incidente sul lavoro nel perugino | travolto da terra mentre lavora in scavi | morto operaio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Perugia, 11 gen. (Adnkronos) - Infortunio mortale sulstamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Undurante alcuni lavori per la sostituzione di tubature. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della stazione locale che ora indagano per ricostruire dinamica e cause dell'. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che stavando in una buca, sia statodal crollo dalladelle pareti laterali dello scavo. L', un 49enne del, è deceduto nel corso del trasferimento in ospedale.

L'mortale si è verificato in mattinata a Valfabbrica , in provincia di Perugia . Sono in ...corpo verrà effettuata l'autopsia per determinare le cause esatte del decesso. Dopo un 2o23 da ...Isola del Cantone (Genova) - Un gravesi è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, lungo l'Autostrada A7 Genova -...posto forze dell'ordine e ambulanza, ma per trasportare ...È successo in mattinata nello stabilimento di una nota vetreria. L’uomo, 43 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia ...Un operaio di poco meno di 50 anni è morto oggi 11 gennaio dopo essere precipitato nel terreno mentre si trovava all’interno di uno scavo ...