Incidente sul lavoro nel perugino | travolto da terra mentre lavora in scavi | morto operaio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Infortunio mortale sulstamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Undurante alcuni lavori per la sostituzione di tubature. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della stazione locale che ora indagano per ricostruire dinamica e cause dell'. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che stavando in una buca, sia statodal crollo dalladelle pareti laterali dello scavo. L', un 49enne del, è deceduto nel corso del trasferimento in ospedale. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

