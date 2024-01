Incidente sul lavoro nel perugino | travolto da terra mentre lavora in scavi | morto operaio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 49enne è deceduto nel corso del trasferimento in ospedale Infortunio mortale sulstamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Undurante alcuni lavori per la sostituzione di tubature. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della stazione locale che ora indagano per ricostruire dinamica e cause dell'. Da