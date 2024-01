Incidente Lago di Como | Morgan ha fatto di tutto per salvare Tiziana

(Di giovedì 11 gennaio 2024) . Ecco cosa è emerso dalle indagini Secondo la ricostruzione effettuata dai sommozzatori che hanno recuperato dalle acque deldii corpo didopo l’del 6 gennaio scorso, è da escludersi l’ipotesi di un gesto volontario, già definita «altamente improbabile» dagli inquirenti dopo i primi accertamenti. Inoltre, è emerso, che nel primo soccorso, i sommozzatori hanno rilevato le portiere dell’auto aperte e le cinture slacciate. Secondo quanto rportato dal Corriere della Sera,“avrebbe seguito esattamente tutte le procedure corrette non solo per salvarsi, ma per portare in salvo anche. Entrambi, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco sarebbero usciti dal lato del conducente, dopo aver aperto leggermente la portiera ...

...sera è finita nel lago a Como, mettendo in atto le manovre previste da queste emergenze, che lui conosceva, ma non è bastato. E' quanto spiega la relazione dei vigili del fuoco di Como sull', affogati nel lago di Como dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada inabissandosi per ... un episodio di omicidio - suicidio , bensì di un incidente. A confermarlo sarebbero anche le manovre a bordo della Mercedes che sabato sera è finita nel lago a Como, mettendo in atto le manovre previste da queste emergenze, che lui conosceva, ma non è bastato. È quanto spiega la relazione dei vigili del fuoco di Como sull'incidente.