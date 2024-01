In pieno inverno Sicilia già in crisi siccità Piove? Poco | acqua razionata in 50 Comuni “Clima che cambia? Qui l’Italia può vedere gli effetti”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Un disastro annunciato. Lo diciamo da anni, ma ci fanno fare sempre le Cassandre”. Scuote la testa per lo sconforto Giuseppe Amato, responsabile risorse idriche per Legambiente. La Regione più a Sud d’Italia è infatti in piena emergenza: nel bel mezzo dell’e nonostante le piogge degli ultimi giorni. E la prospettiva è già così allarmante, che le amministrazioni hanno dovuto iniziare con il razionamento idrico: dall’8 gennaio c’è stato una riduzione della portata idrica del 10-15 per cento, ovvero arriveranno nella case meno litri al secondo, in 39tra Agrigento, Caltanissetta e Palermo più due Consorzi di bonifica, gli Istituti regionali che gestiscono l’irrigazione dei terreni. Mentre dal 12 sarà ridotta la portata anche per 15del Trapanese. Negli ultimi mesi ...

