In casa con 100 grammi di coca pura | arrestato ad Ischia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova operazione della Polizia di Stato dinella lotta alla diffusione degli stupefacenti sull’isola: ieri pomeriggio gli agenti, coordinati dal vice questore Ciro Re, hanno tratto in arresto un 43enne di Forio per detenzione di droga. Nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a Panza, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 100diina purissima oltre a strumenti per il peso ed il taglio della sostanza che, una volta tagliata, avrebbe fruttato ingenti guadagni. Dopo l’arresto l’uomo è stato trasferito in carcere dove si trova in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

