Imprese | Schiavolin Snaitech | “In primi 6 mesi 2023 +10% fatturato | Ebitda a 142 mln”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Le tre direttrici che hanno guidato il nostrosono state consolidamento, innovazione e responsabilità sociale. Il consolidamento, all’uscita di quella che è stata la lunga coda che ha caratterizzato il post-Covid, ci ha portato a confermare quote di mercato, rafforzando così il posizionamento dell’azienda. Neidelabbiamo registrato numeri positivi, sia a livello dicon la crescita del 10% a 490 milioni, sia a livello di, il margine operativo lordo, che si attesta a 142 milioni, con un semestre successivo, il secondo, che ha largamente confermato il primo”. In un’intervista con Adnkronos/Labitalia Fabio, amministratore delegato di, ha sottolineato l’impegno per un ulteriore ...

In un'intervista con Adnkronos/Labitalia Fabio, amministratore delegato di Snaitech, ha sottolineato l'impegno per un ulteriore consolidamento degli investimenti, con particolare ...E' quanto dichiara ad Adnkronos/Labitalia Fabio, amministratore delegato di Snaitech, sull'importanza della responsabilità sociale d'impresa per il Gruppo. "Coinvolgimento che, per citare ..."Non è solo un concetto astratto, ma piuttosto qualcosa che viene condiviso appieno da ogni collega" ...Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “L’innovazione è un principio che deve fare parte della cultura stessa di ogni società. Significa rinnovare l’impegno costante nel rendere le persone di Snaitech ...