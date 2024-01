Ilva | operaio morì investito da una colata di ghisa dell’altoforno 2 | richieste sei condanne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sei, con pene fino a 6 anni di carcere. Sono queste leformulate dalla procura di Taranto per gli imputati nel processo per la morte di Alessandro Morricella, l’dell’di Taranto morto il 12 giugno 2015 a causa di un incidente nel reparto Afo2 avvenuto quattro giorni prima. Al termine della requisitoria il pubblico ministero Francesco Ciardo ha chiesto la condanna a 6 anni per Massimo Rosini, ex direttore generale, e Ruggiero Cola, all’epoca direttore dello stabilimento. Pene alte – cinque anni – sono state prospettate anche per il capo area Salvatore Rizzo e Vito Vitale, direttore dell’area, mentre per Saverio Campidoglio e Domenico Catucci, rispettivamente capo turno e tecnico del campo di, il pm ha proposto una pena di 3 anni. Tutti ...

