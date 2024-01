Il servizio di Report sul padre di Giorgia Meloni | «Era un uomo del boss Senese»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La puntata didi domenica 14 gennaio sarà dedicata a Francesco, ildella premier morto nel 2012.ha raccontato nella sua autobiografia di non avere rapporti con lui dal 1988. All’epoca aveva 11 anni. Nato a Roma il 10 novembre 1941, era figlio di un regista e di un’attrice radiofonica. Dopo un matrimonio alle spalle, ha avuto due figlie (e Arianna) da Anna Paratore, segretaria del suo studio professionale. Nel 1981 si trasferisce a La Gomera, un’isola delle Canarie e incontra una terza compagna da cui avrà altri due figli. La storia della trasmissione di Raitre si concentra sugli anni successivi. E intervista Nunzio Perrella, collaboratore di giustizia ed ex camorrista che ha fatto scattare diverse indagini sulla ...

«Lascio la vigilanza Rai? Ma quando mai? Non devo nemmeno smentire perché si smentiscono le fonti che si ritengono attendibili. Non è vero che la ... (open.online)

Il boss La Repubblica anticipa oggi i contenuti della puntata di. Perrella racconta alla trasmissione di Sigfrido Ranucci di aver conosciuto Francesco Perrella detto Franco nei primi anni ...... il 9 maggio 1978, seppero della morte di Aldo Moro diverse ore prima del rinvenimento del suo cadavere in via Caetani È solo uno dei tanti elementi deldidi domenica scorsa sul ...La conferma da OICE: nonostante le difficoltà dovute all'entrata in vigore del nuovo Codice, il PNRR traina il comparto ...Davvero l’ex esponente socialista e l’allora ministro degli interni Francesco Cossiga seppero della morte di Moro diverse ore prima del rinvenimento del suo cadavere in via Caetani