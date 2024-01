Il ringalluzzito Giuseppe Conte si gusta l' oggi e si pregusta il domani

Se Schlein aspetta per commentare,Conte reagisce quasi in tempo reale con un lungo post ... esordisce il presidente M5s,per essere stato il bersaglio preferito delle battute ...MELONI CONTE CONTE,IO PRONTO A UN DIBATTITO AD ATREJU CON MELONI SU MES - 'Hanno problemi per quanto riguarda l'opposizione Mi hanno rivolto un timido invito che poi è rientrato. Io potrei anche ...Ieri mattina Beatrice Luzzi è uscita dalla casa del Grande Fratello perchè purtroppo ha avuto un grave lutto, ovvero quello del padre, ma nella ci sono stati ...Giuseppe Garibaldi dopo l'uscita di Beatrice Luzzi ha adottato un comportamento irrispettoso, che non è andato giù ai fan dell'attrice ...