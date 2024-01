Il rientro…che trauma!

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Diciamocelo, per chi durante le festività natalizie è riuscito a fare un po’ di ferie, vede il rientro a lavoro come un vero e proprio trauma. Lo so. Molti staranno pensando: “ad averlo un trauma di questo tipo”, ed è comprensibile. Però, è un trauma comune che ha colpito anche me! Questo è ormai un problema così sentito che lo stress da rientro dalle ferie natalizie ha trovato la sua giusta collocazione, denominata proprio sindrome da rientro a gennaio. Infatti, il ritorno alla solita routine può essere particolarmente difficile da affrontare, tanto da creare malesseri fisici e disagi psicologici. Lo stress da rientro, anche detto post vacation blues può iniziare a distanza di poche ore oppure presentarsi a pochi giorni dopo il ritorno dalle vacanze e quindi la successiva ripresa della solita routine. Ovviamente, i periodi più a rischio sono gennaio al rientro dalle ...